Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задел ирландца Конора Макгрегора в сторис инстаграма. Хабиб пошутил над двойным экс-чемпионом на фоне новости о том, что глава СКР наградил избитого дагестанцами в московском метро мужчину медалью.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже избили толпой дагестанцы!» – подписал Хабиб фото Макгрегора, припоминая драку после турнира UFC 229.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву, которого три уроженца Дагестана избили в московском метро. Бастрыкин отметил, что мужчина проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку.

На турнире UFC 229 Хабиб победил Конора, а сразу после поединка выпрыгнул из октагона на спарринг-партнера Ноториуса Диллона Дэниса. В это время в октагон забрались несколько бойцов из команды Нурмагомедова, но они не успели причинить вред ирландцу.

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