Кабул, середина июля. Заки Расули спешит – у бойца тренировка в зале на другом конце города. Столица Афганистана насыщена пробками – в надежде успеть Расули пристроился за полицейским авто со звонкой мигалкой. В Кабуле регулярно взрываются самодельные устройства – еще одна причина не останавливаться.

Расули не только избегает пробок, но еще надеется проехать через город неузнанным. С 2018 года Заки провел четыре поединка и победил в трех из них – этого достаточно, чтобы стать одним из самых известных спортсменов в Афганистане.

Когда афганский файтер впервые победил в профессионалах, ему поступили звонки с угрозами. Боец полагал, что это разгневанные фанаты проигравших соперников, но все равно осторожничал: в Кабуле нередко убивают журналистов, правозащитников, ученых и религиозных лидеров.

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Расули припарковал машину и зашел в невзрачное здание, затерявшееся среди ресторанов, кальян-баров и кафе. По крутой лестнице он спустился в переоборудованный под спортзал подвал. Консервативно: боксерская груша, покрышки для фуры, несколько канатов, штанги разного веса, из стен торчат вентиляторы и светильники. В последние годы в Кабуле появились элитные залы за 100 долларов в месяц, но они не в состоянии предложить то, что есть здесь – анонимность. Все виды спорта, от волейбола и крикета до национальной игры Бузкаши, в Афганистане теперь под запретом.

Расули спрятался за куском ткани, чтобы переодеться из джинсов в короткие белые шорты и черную майку – в таком виде боец ни за что не выйдет на улицу. В 1990-х «Талибан» разрешал заниматься некоторыми видами спорта, но с жесткими ограничениями в одежде. Привычный внешний вид бойцов ММА – шорты, обнаженный торс и татуировки – противоречит стандартам приличия организации.

Заки привык, что в Кабуле у него много фанатов, но два года назад, в мирное время, он встретил самого странного поклонника. Боец ухаживал за землей на семейном участке в Майдан-Вардаке – провинции, известной небезопасной обстановкой. В тот день к Расули подошел бородатый мужчина в черном тюрбане.

«Знаю тебя, видел по телевизору. Разве ты не тот боец? Я был так счастлив, когда ты выиграл последний бой, мы все радовались. Все здесь поддерживают тебя», – выдал мужчина на пушту (официальный язык Афганистана – Eurosport) изумленному Расули. Бородач и боец еще немного поболтали, пока отец спортсмена наблюдал за ними. «Ты ведь знаешь, что он талиб?» – сказал Расули-старший сыну, когда мужчина в тюрбане ушел.

Боец прекрасно понимал, что означают пять лет репрессивного правления «Талибана», пусть ничего и не помнил. Мужчин заставляли отращивать бороды и били тех, кто не появлялся в мечети во время молитвы. Поразительно, что один из представителей этой группы не только узнал Расули, но и выразил искреннюю поддержку.

Типичный представитель террористической организации «Талибан» Фото: Getty Images

Другая звезда афганских ММА – Вахид Нажанд. В декабре 2020-го он победил Расули и защитил пояс главного промоушна страны с необычным названием Snow Leopard Fighting Championship (SLFC). Чемпион в полусреднем весе признался, что местные файтеры и до захвата талибами Афганистана боялись, что за ними придут. «Мы тренируемся, но не спускаем глаз с двери – не дай бог, чтобы кто-нибудь вошел», – боялся Нажанд.

Нажанд прошел лютую бедность: когда-то он торговал книгами и зарабатывал 63 цента в день. Первый поединок в 2015-м тоже не выглядел дверью в новую жизнь. «Я вошел в восьмиугольник в темной комнате, и на канвас капали сточные воды из канализационной трубы сверху. Представьте, что вы стоите перед соперником и пытаетесь забыть зловоние, пронизывающее все вокруг», – вспоминал Вахид.

С приходом талибов спорт в Афганистане не будет прежним. Экстремистская организация готова убивать, лишь бы в стране установились удобные законы. Кабульский боец, пожелавший остаться неизвестным, лишился брата и сестры. Убийство родных – предупреждение, что не стоит выходить на поединки. Спортсмен тренирует детей, но не знает, как долго это продлится – талибы пока не запретили взращивать новых бойцов.

В августе 2021-го медиа публиковали видео с афганцами, которые пытались проникнуть в самолеты и покинуть страну. Среди них оказался Абдул Васи Шарифи, основатель промоушна Truly Grand Fighting Championship. С 2018-го по 2021-й Шарифи организовал 13 турниров, в том числе с участием женщин. Шарифи и другие сотрудники TGFC провели несколько ночей в аэропорту Кабула, но сбежать не удалось.

«Гражданских активистов и журналистов арестовали во время демонстраций, талибы бьют их палками и тросом. Меня тоже ударили, когда я стоял у выхода из аэропорта. Мы пытаемся покинуть страну как можно скорее. Надеюсь, сообщество ММА во всем мире, особенно UFC, помогут нам.

«Талибан» настроен против ММА – он заявляет, что удары кулаком по лицу запрещены. Два года назад я организовал женский турнир и получил много писем с угрозами и телефонных звонков от талибов с требованием прекратить выступления девушек. Мы не прекращали и снова организовывали женские шоу в прямом эфире по ТВ», – рассказал промоутер.

Первая помощь пришла из Австралии. Президент ММА BEAST Championship Джейсон Хоад подал заявление на получение беженской и гуманитарной визы для Шарифи и трех бойцов. «Он удивительный человек, мы собирались организовать совместный чемпионат BEAST и TGFC. Как только Талибан захватил власть, я сразу забеспокоился. Как ветеран на передовой, охотившийся на талибов, я лично видел их варварские атаки. Пишу Шарифи каждые пару часов, чтобы убедиться, что он не светится и продолжает движение», – поделился Хоад.

Шарифи рассчитывает на Хоада, потому что помощи от UFC он и другие афганцы вряд ли дождутся. Организация не полезет в политику – даже всегда неравнодушный Хабиб на вопрос об Афганистане отступил в сторону. Нурмагомедов заявил, что не имеет никакого отношения к стране, чем навлек гнев фанатов – пришлось извиняться и менять показания. Непонятно, как в одном спиче ужились фразы «За них больно, я переживаю» и «Не хотел затрагивать политику». Возможно, любовь к Хабибу миллионов мусульман – весомый повод привлечь внимание конкретно к этой ситуации.

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