Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров послал Хабиба Нурмагомедова за шутку в адрес Конора Макгрегора, связанную с избиением в московском метро.

«Хабиб идет на *** [фиг]! Просто идет на *** [фиг]. Что касается его, не звоните мне больше, пожалуйста», – приводит слова Тактарова Metaratings

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву, которого три уроженца Дагестана избили в московском метро. Бастрыкин отметил, что мужчина проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку.

Хабиб на фоне этой новости высмеял в инстаграме Конора, напомнив инцидент после турнира UFC 229.

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