Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Артур Далалоян и Никита Нагорный раскритиковали бывшего двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора.

– Артур, я слышал, что Роналду ты уважаешь, а твой антикумир – Конор Макгрегор.

Далалоян: Он мне не нравится. Это человек, у которого я учусь, как не быть дебилом.

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Нагорный: Это важно, следить человеком, чтобы брать у него плохие поступки и не делать этого.

– Например, что?

Нагорный: Пропагандировать спиртные напитки.

Далалоян: Его каждый бой в принципе, отношение к сопернику, – рассказали спортсмены в программе «50 вопросов» на сервисе Premier

Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин взяли золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.

Конор Макгрегор проиграл последний поединок Дастину Порье. Ирландец сломал ногу в конце первого раунда.

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