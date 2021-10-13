Избитый тремя уроженцами Дагестана в московском метро Роман Ковалев отреагировал на шутку бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу», – приводит слова Ковалева «Газета».
  • Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага». Бастрыкин отметил, что мужчина проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку.
  • Хабиб на фоне этой новости высмеял в инстаграме Конора, напомнив инцидент после турнира UFC 229.
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