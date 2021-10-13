Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор ответил на издевку Хабиба Нурмагомедова.
«Бастрыкин! Где медаль Хабиба за обделанные штаны? Он заслужил ее за то, что обделался на заднем ряду», – написал Конор в твиттере.
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- Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву, которого три уроженца Дагестана избили в московском метро. Бастрыкин отметил, что мужчина проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку.
- Хабиб на фоне этой новости высмеял в инстаграме Конора, напомнив инцидент после турнира UFC 229.
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