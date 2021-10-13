Шутка Хабиба Нурмагомедова зашла так далеко, что ее обсуждают все, начиная от бойцов и заканчивая депутатами. Кто-то жестко критикует бывшего чемпиона UFC, другие не видят в словах бойца ничего критичного.

С недавних пор коллега Хабиба Виталий Милонов не приветствует слова Нурмагомедова. Соперник Никиты Джигурды считает, что экс-чемпион не пошутил, а неправильно выразился, разогревая тем самым межнациональную рознь.

«В данном случае это не шутка. Хабиб просто сделал некорректное сообщение. Нельзя, особенно Хабибу, в таких вещах использовать подобного рода юмор. Я, честно говоря, хотел бы отойти от определенной принадлежности к какому-либо народу. Потому что, если бы его избили русские, украинцы или казахстанцы, то что? Ребята, которые избили парня, – просто быдло. Вот сейчас начинают везде писать, мол понаехали эти дагестанцы. Но никто не понаехал, Дагестан – это Россия. Там полно отличных людей и прославленных спортсменов. Как мы уважаем этих ребят, когда они приносят золотые медали для России. Они же тоже дагестанцы, но почему же в данном случае мы говорим: «Россиянин завоевал медаль». А когда какой-то урод кого-то избил, мы сразу говорим: «Это не урод, это дагестанец». Мне неловко смотреть в глаза моим друзьям из Дагестана, которые являются отличными людьми и никого никогда не избивают.

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А Хабиб, сам не понимая, подогревает неправильную национальную почву. Он пошутил неудачно. И не надо бояться ему говорить: «Хабиб, ты не прав. Не надо так шутить, потому что ты сам по себе начинаешь разыгрывать национальный конфликт». Парню дали медаль не потому, что его дагестанцы избили, а потому, что он вступился за девушку перед хулиганами, перед уродами. И уж если Хабиб хочет как-то упомянуть национальность, пусть лучше делает это другими способами. Скажи, что ты, как Хабиб, никогда в жизни такого паскудства не одобришь. Или вызови этих хулиганов на поединок и в октагоне наваляй так, чтобы они слово «мама» не могли сказать неделю», – приводит слова Милонова Sportbox

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев уверен, что Нурмагомедов не пытался поддержать уроженцев Дагестана, которые избили мужчину в метро. Валуев полагает, что Хабиб просто неправильно сформулировал мысль.

«Я не думаю, что Хабиб как-то пытался поддержать этих хулиганов, избивших мужчину в метро. Это совсем нелогично и не укладывается у меня в голове. Просто сама формулировка публикации получилась двусмысленной и может расшифровываться по-разному. Слова были подобраны неудачно, отсюда и такой резонанс. Когда формулировка четкая, не возникает желания ее обсуждать в плоскости «Что он имел в виду». А здесь получается обратная ситуация, к сожалению. То, что он имел в виду, знает только он. Но мне кажется, что он не хотел такого исхода и такой интерпретации», – цитирует Валуева Sport24

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что неудачно пошутил не Хабиб, а его пресс-служба. Спортсменка считает, что не стоит юморить на такие темы.

«У меня есть предположение, что это написал не сам Хабиб, а его пресс-служба постаралась. По крайней мере, хочется в это верить. Наверное, им показалось это смешным, но это, на самом деле, совершенно не смешно. Эта шутка абсолютно неуместная. Понятно, что они хотели подколоть Макгрегора, но в данном случае получается двусмыслица. Самого Хабиба наверняка сейчас спрашивают: «А ты бы смог так?». Получается, этой публикацией он высмеял не только Конора, но и мужчину, который заступился за девушку в метро и был избит.

На мой взгляд, на такие темы лучше не шутить. Парень проявил настоящий героизм, смелость, многие прошли мимо, а он нет, поэтому и был награжден медалью. Люди воспринимают такие публикации буквально, поэтому я уверена, что этого не стоило делать. Особенно когда ты являешься именитым спортсменом, когда у тебя есть определенный статус и ответственность», – заявила Журова.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Давно знакомый с Хабибом президент промоушна AMC Fight Nights Камил Гаджиев предложил взвесить все возможные варианты, прежде чем делать выводы. Гаджиев считает, что заступаться за девушку – норм, и странно давать за это медаль.

«Нужно понять, что Хабиб имел в виду. Если это была ирония над властью, то это один вопрос. А если же он так задел Макгрегора, то почему нет? Конор же всегда говорит что-то в адрес Хабиба. Увижу Хабиба – спрошу, что он имел в виду. Реакция общества? Да, тут многие могут неоднозначно отреагировать, не понимая, что имеет в виду Нурмагомедов. Да, это хорошее напоминание, что обществу не надо оставаться равнодушным. Это правильно! Но медаль я бы за это не давал. Я считаю, что это норма, когда за девушку заступаются. И за норму давать медаль... Это странно», – сказал Гаджиев «Спорт-Экспрессу»

С ним согласен дрессировщик цирка Эдгард Запашный. Шоумен заявил, что не понимает, почему заступившемуся за девушку мужчине уделяют столько внимания, а Хабиб в инстаграме просто лишний раз поиздевался над Конором.

«Хабиб просто троллит Макгрегора. Другое дело, что я сейчас вижу очень много комментариев по поводу этого случая, пытаются поднять серьезный национальной вопрос – я бы побоялся это делать. Люди любой национальности беспределят не меньше, чем те же кавказцы. Парень заступился, молодец, совершил хороший поступок, но говорить о том, что в этом связаны кавказцы, русские, другие национальности я бы не стал. Единичный случай, нельзя переводить в рамку глобального. Что касается Хабиба, он решил эту ситуацию обыграть и лишний раз подколоть Конора, который постоянно это делает. Хабиб троллит Конора и правильно делает.

Конор – хамло, который пытается как-то Хабиба задеть. Для меня в принципе странно, что вручили медаль человеку. Никто не умер, ничего такого глобального не произошло, и тут прямо все ему внимание уделяют. Здесь нужно правильные нормы вводить, кто герой, а кто нет. Герои не должны мериться по огласке, у нас все пиарятся, у нас теперь в стране самое главное – это пиар. Я ни в коем случае не умаляю достоинства этого парня, который вступился за девушку, он – молодец. Но на фоне многих других поступков его оценили слишком завышено», – приводит слова Запашного «Матч ТВ»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву, которого три уроженца Дагестана избили в московском метро. Бастрыкин отметил, что мужчина проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку.

Хабиб на фоне этой новости напомнил инцидент после турнира UFC 229.

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