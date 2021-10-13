Вряд ли даже сам Хабиб представлял, чем обернется попытка задеть Конора. Троллинг в адрес Макгрегора на фоне громкого инфоповода превратили в повод разжечь вражду между народами. Пока сам боец не объяснит, что он имел в виду, мы можем только догадываться и по-разному интерпретировать его слова. Именно этим и стоит заняться Хабибу – прояснить ситуацию.

Среди многочисленных комментариев от спортсменов, бойцов, политиков и даже самого пострадавшего Романа Ковалева самыми адекватными оказались, как ни странно, слова депутата Виталия Милонова. Чиновник заявил, что Хабиб не прав, и не надо стесняться это озвучивать. Юмор Хабиба только подхлестнул пользователей интернета. С одной стороны – все те, кто только рад лишний раз упрекнуть бывшего чемпиона, с другой – фанаты Орла, готовые сожрать первых. От поклонников Хабиба уже пострадал Олег Тактаров: легенда чересчур резко отреагировал на высказывание Нурмагомедова, за что тут же получил в личку угрозы и оскорбления близких людей.

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Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Чтобы это закончилось и не развивалось дальше, Хабибу просто стоит извиниться перед поклонниками. Даже не за слова – вряд ли 33-летний взрослый мужчина возьмет и просто откажется от сказанного. Но будет мудро попросить прощения за смуту и недопонимания, которые вызвал его пост. Многие считают, что извинение равно унижению, но Хабиб должен понимать – это чушь. Ведь совсем недавно он извинился перед болельщиками из Афганистана. Стали ли его слова о непричастности к стране более благородными? Нет. Но любовь местных болельщиков он вернул, о чем можно судить по комментам в инстаграме. Нет сомнений, что похожий жест в сложившейся ситуации вызовет у аудитории больше респекта, чем отмалчивание или отрицание.

Хабиб подколол Макгрегора, но даже Ноториус уже равнодушен к таким шуткам – его ответ вышел совсем слабым. Мак понимает, что Орел не вернется в октагон, и набивать цену в твиттере больше нет смысла. Нурмагомедов целился в Конора, а попал по жителям России, в том числе по дагестанцам. И если знакомые лично с Хабибом бойцы говорят, что шутка им понравилась, это не означает, что она действительно смешная.

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