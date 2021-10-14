Основатель промоушна Hardcore Fighting Анатолий Сульянов сообщил в инстаграме, что запланирован бой на голых кулаках между Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном.
«Присылайте жалобы на депутатов, Монсон за всех ответит на ринге!» – отреагировал Емельяненко в комментариях к посту.
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- Дата поединка пока не называется. Первый бой Емельяненко и Монсона прошел 15 ноября 2012 года на турнире M-1 Challenge, победу сабмишном вырвал Джефф.
- В предыдущем поединке Александр выиграл у блогера Артема Тарасова единогласным решением судей. В этом году боец должен подраться еще дважды – с рэпером Джиганом и Владимиром Минеевым.
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