Основатель промоушна Hardcore Fighting Анатолий Сульянов сообщил в инстаграме, что запланирован бой на голых кулаках между Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном.

«Присылайте жалобы на депутатов, Монсон за всех ответит на ринге!» – отреагировал Емельяненко в комментариях к посту.

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Дата поединка пока не называется. Первый бой Емельяненко и Монсона прошел 15 ноября 2012 года на турнире M-1 Challenge, победу сабмишном вырвал Джефф.

В предыдущем поединке Александр выиграл у блогера Артема Тарасова единогласным решением судей. В этом году боец должен подраться еще дважды – с рэпером Джиганом и Владимиром Минеевым.

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