Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор сцепился в твиттере с менеджером Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизом.
После того, как Конор предложил вручить Хабибу медаль за обделанные штаны, Абдель-Азиз написал: «Ты снова пьешь, парень. Он забрал твою душу и никогда не отдаст обратно, сопляк».
Ответ последовал моментально: Макгрегор выложил скриншот поискового запроса о высоком уровне инбридинга (браков между близкими родственниками) в Дагестане, снабдив пост смеющимся смайликом.
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«И вот мы снова оскорбляем людей, нацию и религию. Это не смешно. Мечтаю увидеть тебя лично», – высказался на это менеджер Хабиба.
На что получил: «Я ненавижу тебя, бро. Когда ты умрешь, я отпраздную».
Как нередко случается, позже Конор удалил все слова в сторону Абдель-Азиза, – сообщает «Р-спорт».
- Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году.
- Конор Макгрегор не будет драться в 2021 году, его отстранили по медицинским показаниям до 2022-го после перелома ноги в поединке с Дастином Порье.
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