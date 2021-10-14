Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал публикацию Хабиба Нурмагомедова, в которой он пошутил над ирландцем Конором Макгрегором.

«Это никак не обсуждалось в команде. Это просто шутка в сторону Макгрегора, никакая не политика. Просто каждый понимает ее по-своему. Каждый разворачивает как хочет. Кому-то хочется, чтобы ее восприняли так, чтобы было неудобно Хабибу. В UFC очень много бойцов друг друга подкалывают и делают это в сто раз сильнее. Это не было что-то такое. Просто, чтобы подколоть Макгрегора», – приводит слова Махачева «Чемпионат»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву, которого три уроженца Дагестана избили в московском метро. Бастрыкин отметил, что мужчина проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку.

Хабиб на фоне этой новости напомнил инцидент после турнира UFC 229.

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