Любишь ММА и фанатеешь лично от Последнего Императора? Тогда не упусти шанс выиграть билеты на поединок Федор Емельяненко – Тимоти Джонсон, который состоится 23 октября на «ВТБ-Арене» в Москве.
Розыгрыш проведет букмекерская компания Winline, а заполучить заветные тикеты очень просто. Для этого достаточно:
- Зарегистрироваться на сайте БК с промокодом FEDOR;
- Если уже зареган, сделать ставку на бой Емельяненко – Джонсон на сумму ровно 2310 рублей.
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Победители будут выбраны случайным образом. Результаты будут опубликованы в инстаграм-аккаунте Winline 22 октября.
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