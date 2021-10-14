Любишь ММА и фанатеешь лично от Последнего Императора? Тогда не упусти шанс выиграть билеты на поединок Федор Емельяненко – Тимоти Джонсон, который состоится 23 октября на «ВТБ-Арене» в Москве.

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Если уже зареган, сделать ставку на бой Емельяненко – Джонсон на сумму ровно 2310 рублей.

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Победители будут выбраны случайным образом. Результаты будут опубликованы в инстаграм-аккаунте Winline 22 октября.

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