Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик обратился к президенту Чечни Рамзану Кадырову с просьбой провести в Грозном его поединок с Александром Емельяненко.

«Уважаемый Рамзан Ахматович! Посмотрел видео, где вы хотите сделать бой Александра Емельяненко против Джигана. Это не тот поединок, который хочет видеть вся страна. Певцы пускай поют. Под моими и Сашиными видео все пишут, что ждут наш бой. Сделайте Саше бой со мной. Поединок Минеев – Исмаилов рядом не стоял. А Джиган перед нашим боем пусть споет. Надеюсь, вам понравится эта идея, и мы проведем бой в Грозном на «Ахмат Арене». Это будет самый громкий ММА-поединок в России», – заявил Дацик в видео на ютьюб-канале True Gym.

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В предыдущем поединке Емельяненко выиграл у блогера Артема Тарасова единогласным решением судей.

Дацик победил Рэнди Рэндайна в поединке на голых кулаках. Бой закончился в первом раунде – команда британского спортсмена выбросила полотенце.

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