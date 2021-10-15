Нет сомнений, самый ожидаемый бой в российских ММА – реванш Минеева и Исмаилова. Противостоянию больше пяти лет – все началось в начале 2016-го, когда молодой боец из Ульяновска активно занялся самопродвижением. Минеев предлагал подраться Александру Шлеменко и Адаму Яндиеву, но никто из известных файтеров не рвался принять бой. Тогда отреагировал боец по прозвищу Лысый Хищник, который дружелюбно пригласил Владимира в клетку.

«Мне показалось, или в России объявился местный Конор Макгрегор? Он ищет с кем подраться, кидает вызов опытному и сильному Александру Шлеменко, которому сейчас не до этого. Адаму Яндиеву, прямо и ясно ответившему, что пока не готов принять бой! А я предлагаю классику – лысый борец против много говорящего ударника. Поединок будет что надо. Я знаю, Вова, ты сейчас читаешь это, ну, что скажешь? Ты не боишься, я уверен», – написал Исмаилов в инстаграме.

Смешанные боевые искусства Дацик попросил Кадырова организовать бой с Емельяненко в Чечне 20 ЧАСОВ НАЗАД

Обращение не заинтересовало Минеева, но в октябре 2016-го Мага вернулся к идее организовать бой. Во время поединка Владимира с Ясубеем Эномото Исмаилов носился по арене с камерой и спрашивал зрителей, кто победил бы в схватке с Волжанином. Одним из тех, к кому обратился Мага, оказался президент Fight Nights Камил Гаджиев. «Предлагаю автору этого видео ровно через неделю встретиться и обсудить условия контракта», – заявил Гаджиев.

Исмаилов заключил соглашение с промоушном, а спустя месяц на презентации команды Eagles MMA бойцы милейше пообщались – сегодня такой диалог невозможен.

Минеев: Магомед, поздравляю тебя от всей души с подписанием контракта. Надеюсь, это сделает нас чуточку ближе.

Исмаилов: Однозначно. И один вопрос: кто победит – Магомед Исмаилов или Владимир Минеев?

Минеев: Давай узнаем это в бою. Мы к этому долго шли – ты и я.

Исмаилов: Базара нет, поддерживаю полностью. Желаю всех благ. Кто там думает, что мы конфликтуем – ничего такого.

Минеев: Такой ситуации нет. Взаимно желаю здоровья, потому что без него в нашей работе делать нечего.

Исмаилов: Знаешь, хоть я «Эномото!» кричал, все равно за тебя болел.

«Он ходил за мной с телефоном, вел себя вызывающе, и тогда показался навязчивым. Сразу был мне неприятен», – вспомнил Минеев через четыре года. После той встречи началась раскрутка боя. Владимир вызвал Хищника в апреле 2017-го после красивого реванша с Майкелом Фалькао. Сходу встречу не организовали из-за проблем со здоровьем у Маги.

Волжанин не дождался соперника и спустя три месяца разнес нынешнего бойца UFC Андреаса Михайлидиса, а после поединка снова упомянул будущего врага. После первых переговоров бой назначили на 30 марта 2018-го, но теперь травму получил Минеев, и бой перенесли на октябрь. Пока Владимир лечил колено, Мага по-быстрому избил бразильца Ильдемара Алькантару.

Вероятно, главным триггером конфликта послужил первый переход на личности со стороны Минеева. «Мага, ты трус. Ищешь союзников, заискиваешь и пытаешься оклеветать меня. Жалкий комментатор, который зависит от мнения общественности. Так поступают только трусы без силы и духа. Пиаришься и лезешь со своим никчемным мнением везде. Ты – не воин, ты – блогер. Драться – это тебе не бороду отращивать», – написал Владимир в инстаграме.

Владимир Минеев Фото: Getty Images

Слова о трусе, блогере и незначительности бороды оскорбили Исмаилова. Он припомнил слитое фото Минеева в женской сорочке и заявил, что за слова придется ответить не только в клетке, но и за пределами. Первая стычка случилась на пресс-конференции перед боем. Мага неожиданно подошел к сидящему на стуле сопернику и толкнул его. Серьезной драки избежали, а схватка состоялась уже через месяц.

Реванш случился спустя 12 дней после поединка Хабиба и Конора – отчасти поэтому у многих Мага и Минеев теперь плотно ассоциируются с легендами UFC. Но сходств больше, чем кажется: помимо стилей ведения боя и внешних данных, и те, и другие начали общение с позитива.

Схватка Волжанина и Хищника закончилась вничью: первый и второй раунды благодаря работе в партере остались за Магомедом. Затем борец устал, и во второй части доминировал Минеев. С решением судей не согласились оба, а Владимир заявил, что вышел на бой с травмой плеча, из-за чего бился одной рукой. Реванш напрашивался, но напряжение временно спало.

Новую порцию бензина в костер подлил Минеев: в марте 2019-го он нашел способ серьезно задеть соперника. Владимир откровенно спровоцировал Магу постом в инстаграме. К тому моменту Лысый Хищник уже подписался в АСА, поэтому Волжанин заодно обратился и к промоушну.

В апреле Исмаилов нокаутировал Вячеслава Василевского, а на следующий день отправился в турецкий Белек на мероприятие Fight Nights. Туда же приехал и Минеев. Как только бойцы пересеклись в ресторане отеля, стало тесновато. Мага позвал Волжанина выйти, тот отказался, и началась драка. Когда все утихло, бойцы без камер пожали руки, но отрывки видео с рубкой уже попали в соцсети. Казалось, реванш неизбежен и скоро состоится.

Однако на время соперники остыли. Исмаилов плотно занялся прокачкой карьеры в АСА, а Минеев разносил соперников на пути к поясу FNG. Волжанин снова вспомнил о Хищнике в сентябре 2020-го после титульного боя с Дауреном Ермековым. «Недавно один парень в космос улетел. Хочу ему сказать: «Мага Исма, заканчивай дела в АСА, жду тебя в этой клетке. Если у тебя голова на скафандр похожа, не значит, что ты космонавт», – заявил Минеев в микрофон.

Магомед Исмаилов Фото: Getty Images

Раскрутка реванша началась заново, хотя не так мощно. Бойцы время от времени подкалывали друг друга в инстаграме и интервью, но не более. 13 декабря Исмаилов побил Ивана Штыркова и завершил контракт с АСА – уже через 11 дней Мага и Минеев напомнили фанатам, почему нужно ждать второй бой.

На турнире AMC Fight Nights Владимир вошел в октагон после поединка Нурулло Алиева и Александра Гребнева – Волжанин отобрал микрофон у проигравшего и в очередной раз вызвал Магу. «Я знаю, что ты здесь! Выйди и скажи, когда мы будем драться. А то все люди думают, что ты испугался», – кричал Владимир.

Лысый Хищник тут же появился в клетке. Перестрелка репликами закончилась тем, что Исмаилов дернулся в сторону Владимира, а тот в ответ стукнул соперника микрофоном по носу. Такое Мага не простил. Хищник набросился на оппонента, а вместе с ним – еще десяток человек, которые непонятно откуда очутились в восьмиугольнике.

Файтеров разняли, турнир довели до конца, а на следующий день на ютьюб-канале Минеева появилось видео, на котором микрофон в руке с помощью монтажа заменили на секс-игрушку. Исмаилов снова разозлился и позвал Минеева «порешать раз на раз в закрытой комнате». В течение 2021-го такие офферы от Маги поступали Владимиру регулярно.

Обошлось без стычек, бойцы готовятся схлестнуться снова, но Минеев, похоже, опять выйдет с травмой. По словам Волжанина, в сентябре он получил растяжение и частичный разрыв акроминально-ключичного сочленения, но в этот раз с правой стороны. Однако бой не перенесут: «Отказаться – неправильно по отношению к зрителям, ведь историю и так растянули на три года».

После всех драк и оскорблений очевидно, у кого перед реваншем больше личной неприязни. «Он молодец. Его как личность не уважать нельзя. Чемпион мира, классный спортсмен. Но про таких людей говорят «нам не о чем разговаривать», – рассуждал Минеев за полгода до реванша. Исмаилов выступил категоричнее: «Живу вне зоны комфорта из-за Владимира Минеева. И каждый день, когда чувствую это, я все больше его ненавижу».

Смешанные боевые искусства Выиграй билеты на бой Федора в розыгрыше от Winline 20 ЧАСОВ НАЗАД