Российский боец Магомед Исмаилов вспомнил о конфликте со скинхедами в Москве, который перерос в драку.

«Толпой били. Ну, не так чтоб били, я дрался, отбивался достаточно. В Москве скинхеды напали на меня, тогда времена скинхедов были. Это сейчас утихло. На Охотном ряду проводили время, а там скинхеды, туда-сюда и пошел буян. Я выбежал вперед каким-то образом, думал, все выбежали, а оказывается, я один выбежал. И много ребят на меня напало, ребят пять», – рассказал Исмаилов на ютьюб-канале «Руки выше»

16 октября Магомеду Исмаилову предстоит повторный поединок против Владимира Минеева на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи на WoW Arena.

Первая встреча российских бойцов закончилась вничью.

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