23 октября в Москве состоится турнир Bellator 269, главным боем которого станет поединок между Федором Емельяненко и американцем Тимоти Джексоном. Также ожидаются схватки с участием Виталия Минакова, Усмана Нурмагомедова и других российских бойцов.

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