23 октября в Москве состоится турнир Bellator 269, главным боем которого станет поединок между Федором Емельяненко и американцем Тимоти Джексоном. Также ожидаются схватки с участием Виталия Минакова, Усмана Нурмагомедова и других российских бойцов.
Спонсор турнира, компания Winline, предоставляет своим игрокам отличную возможность посмотреть бои ивента бесплатно. Прямая трансляция будет доступна на сайте и в приложении сразу же после регистрации.
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