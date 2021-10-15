Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к рэперу Джигану. Тяжеловес сообщил, что президент Чечни Рамзан Кадыров готов провести поединок файтера и артиста в Грозном.

«Скоро булка с маслом упадет маслом вниз! ЧР уже заинтересованно в проведении этого боя!» – написал Емельяненко под видео, на котором Кадыров и Тимати обсуждают предстоящий поединок.

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В предыдущем поединке Емельяненко выиграл у блогера Артема Тарасова единогласным решением судей.

Ранее основатель промоушна Hardcore Fighting Анатолий Сульянов сообщил, что запланирован бой на голых кулаках между Емельяненко и Джеффом Монсоном.

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