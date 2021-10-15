Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев с трудом уложился в вес перед поединком с Магомедом Исмаиловым.

Российскому бойцу пришлось идти на крайние меры, чтобы не нарушать регламент. Минеев полностью разделся и прикрыл интимное место ладонями. Фокус удался – весы под спортсменом показали 84,4 кг. Исмаилов легко вошел в рамки весовой категории – ровно 84 кило.

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Реванш Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева состоится 16 октября на турнире AMC Fight Nights в Сочи.

Первый поединок в октябре 2018 года закончился ничьей.

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