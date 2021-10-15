Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев вспомнил, как однажды соперник предложил ему сдаться без борьбы.

«Это любительский турнир был. Не ММА, а боевое самбо. Мы в Ингушетии выступали командой, в первом же бою я травмировался. Меня забрали в больницу, у меня был разрыв связок локтевого сустава. Мне руку привязали, чтобы я ее не разгибал, поставили какой-то компресс. Приехал на турнир обратно, а меня вызывают. Только зашел, а меня сразу вызвали. Я должен был подраться с парнем из Чечни. Тоже профессиональный боец. Саид Хамзат зовут. Кто-то сказал, что у меня травма, чтобы меня сняли.

А тренер сказал мне снимать повязку и готовиться к поединку. Сказал «иди локтем бей», «иди плечом бей». Саид подошел ко мне и говорит: «Я вижу тебя тренер заставляет, давай я тебе отдам бой». Я говорю: «Как ты мне отдашь, если выиграю, еще столько боев у меня будет. Подеремся, посмотрим». С ним был спорный поединок. Я его повалил, вышел на болевой, потом он меня также перевел и внизу контролировал. За то, что я вышел на болевой и контролировал его, мне дали победу», — приводит слова Махачева «Чемпионат»

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Следующий бой Ислам Махачев проведет 30 октября против Дэна Хукера на турнире UFC 267.

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