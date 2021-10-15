Артист Никита Джигурда рассказал, кто станет его следующим соперником в поединке про правилам смешанных единоборств.

«Следующий мой соперник – Отар Кушанашвили. Бой состоится в конце октября. У нас зародилась война в интернете. Сейчас решается вопрос в подписании контракта со стороны Отара. Он дал согласие на поединок, его и мои поклонники в восторге. К бою с ним мне даже готовиться не надо. Я его славянским духом задавлю. Моя подготовка заключается в том, что я редко пью крепкие напитки», – приводит слова Джигурды «РБ Спорт».

Ранее промоушн «Наше дело» организовал бой между Джигурдой и депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Джигурда победил Милонова, забив того у сетки.

У Джигурды есть опыт боксерских поединков: в 2007 году он участвовал в телешоу «Король ринга».

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