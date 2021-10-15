Артист Никита Джигурда объяснил, почему не хочет драться с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой и вызвал на поединок боксера Николая Валуева.

– Хотели бы выйти в октагон с Артемом Дзюбой?

– Зачем мне с любимым Дзюбой выходить в октагон, когда есть Соловьев, Пригожин и еще несколько человек, с которыми у меня были или есть конфликты. Меня в шутку назвали «ММА-король шоу-бизнеса». Я скоро опубликую видео Коли Валуева, в котором говорится, что он подготовит Милонова за шесть месяцев к матчу-реваншу со мной. Считаю, он может готовить его и год, но это бесполезно. Я его мог фигурально убить, но Виталий попросил не бить друг друга по лицу до начала раунда. Я вызываю на бой со мной Колю Валуева. Но по лицу не бить! Деремся так же, как и с Милоновым – по голове нельзя бить. Я люблю Дзюбу, я один из первых, кто встал на его защиту, когда он немного «подзюбил», не буду с ним драться.

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– У вас есть возможность вызывать Валуева на бой прямо сейчас.

– Коля Валуев, не бойся, продолжи традицию, встань за Виталия Милонова со мной в октагон. Давай устроим шоу. Бой с Валуевым – крутое шоу, всем будет интересно. По депутатским правилам мы друг друга бить не будем по голове», – приводит слова Джигурды «РБ Спорт»

Джигурда сообщил, что его следующим соперником станет шоумен Отар Кушанашвили. Бой состоится в конце октября.

Ранее промоушн «Наше дело» организовал бой между Джигурдой и депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Джигурда победил Милонова, забив того у сетки.

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