Итальянский кикбоксер армянского происхождения Геворгу Петросяну проиграл тайцу Супербону Банчамеку нокаутом во втором раунде на турнире ONE Championship. Бойцы бились за титул чемпиона в полулегком весе.
Супербон выбросил хай-кик в голову, после которого Петросян потерял сознание и упал на спину.
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- Супербон прервал серию Петросяна из 19 побед подряд.
- Всего в профессиональной карьере Геворга теперь 37 побед и 2 поражения.
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