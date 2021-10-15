Итальянский кикбоксер армянского происхождения Геворгу Петросяну проиграл тайцу Супербону Банчамеку нокаутом во втором раунде на турнире ONE Championship. Бойцы бились за титул чемпиона в полулегком весе.

Супербон выбросил хай-кик в голову, после которого Петросян потерял сознание и упал на спину.

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Супербон прервал серию Петросяна из 19 побед подряд.

Всего в профессиональной карьере Геворга теперь 37 побед и 2 поражения.

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