Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут эпичный реванш и сразятся за пояс чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе. Рассказываем главное о бое года в российских ММА.

Расклады перед боем

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Поединок Минеева и Исмаилова – суперпринципиальный. Спортсмены не могут определить лучшего уже пять лет. Они начали раскрутку первого боя в начале 2016-го, а подрались в 2018-м, однако судьи зафиксировали ничью по итогам пяти раундов. Спустя три года после первой схватки файтеры встретятся снова. За эти годы между бойцами случилось много неприятнейших ситуаций: они регулярно сыпали оскорблениями, три раза дрались вне клетки и действовали друг другу на нервы.

Владимир Минеев Фото: Getty Images

Котировки букмекеров

Исмаилов идет явным фаворитом в реванше – вероятно, из-за более звездного статуса бойца и его последних соперников. В первом поединке Минеев серьезно уступал сопернику в двух стартовых раундах, однако перехватил инициативу после того, как Исмаилов устал поддерживать высокий темп.

Не исключено, что реванш пройдет по тому же сценарию, однако сборы Минеева в Дагестане наверняка помогли улучшить уровень борьбы. Так как букмекеры считают, что шансы бойцов победить примерно равны, ставить на кого-то из них слишком рискованно. Куда больше смысла видится в ставке, что бой пройдет все пять раундов с коэффициентом в 2,10

Взвешивание

Оба бойца уложились в рамки весовой категории, однако у Минеева с этим возникли трудности. Бойцу пришлось полностью раздеться, чтобы весы под ним показали 84,4 кг. Исмаилову не пришлось прибегать к крайним мерам – он показал ровно 84 кило.

Владимир Минеев Фото: Other Agency

Гонорары

По словам президента AMC Fight Nights Камила Гаджиева, бойцы получат одинаковые суммы, однако Магомед Исмаилов утверждает, что он заработает больше. «Если бы я озвучил свой гонорар, Минеев не захотел бы драться за ту сумму, которая у него есть. У нас восемь цифр, это точно», – заявил Исмаилов. Также Камил Гаджиев заявлял, что Магомед заработает за бой 10 млн рублей.

Где смотреть?

Бой за чемпионский пояс AMC Fight Nights в среднем весе состоится 15 октября в Красной поляне на Wow Arena. Встреча начнется не раньше 23:00 по московскому времени, в прямом эфире турнир покажет телеканал «Матч ТВ». Также читайте текстовую трансляцию на Eurosport.ru.

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