Российский боец Bellator в тяжелом весе Федор Емельяненко поделился ощущениями от нынешних физических кондиций.

«Чувствуется возраст – проседаю по физической силе, и чувствую, что я уже далеко не тот Федор, которым был. Мне это очень сильно не нравится. От физической силы у меня сейчас наверное, половина, или, может быть, даже одна треть от того, каким я был в 25-30 лет. Плюс, восстановление, конечно, не то уже – чувствуется 45. Но, слава богу, пока в строю, мне это интересно, мне нравится», – рассказал Емельяненко в документальном сериале «Правила Последнего Императора» на Okko Спорт.

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23 октября Емельяненко проведет бой против Тимоти Джонсона на Bellator 269.

Последний Император провел 45 поединков, из которых победил в 39 и проиграл в шести. Еще один бой Федора признали несостоявшимся.

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