Первым ММА-турниром, куда я сходил как журналист, стал M-1 Challenge 79. Главный бой вечера – Александр Шлеменко против Брэндона Хэлси. Шторм в июне 2017-го – машина с пятью победами подряд, недавний чемпион Bellator и гордость страны. Пояс второго по значимости промоушна Александр потерял тремя годами ранее как раз в поединке с Хэлси – американец победил удушением за 35 секунд.

В Петербурге омский боец взял один из самых убедительных реваншей в истории российских ММА. Шторм не просто нокаутировал Хэлси, а сделал это на 10 секунд раньше. Мидл-кик в печень и добивания – дерзкий амбал свернулся калачиком и молил о пощаде. Зрители недоумевали – ради этого сидели в «Юбилейном» пять часов?

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Вряд ли кто-то догадывался, что эта феерия – последний великий бой Шлеменко. Затем ждала первая в карьере серия из трех поражений. Она началась весьма спорным решением в поединке с Гегардом Мусаси, но нокаут от Бруно Силвы и доминирование Анатолия Токова доказали, что все неслучайно.

Александр почти закрыл серию двумя непростыми победами в RCC над Йонасом Билльштайном и Вискарди Андраде, но обидное поражение во Владивостоке от Криса Ханикатта снова поставило под сомнение кондиции Шторма. Он реабилитировался быстрой победой над экс-бойцом UFC Дэвидом Бранчем, а затем взял творческий отпуск. За два года Шлеменко провел семь боев – солидный показатель для любого файтера. Тем удивительнее, что 2020-й Александр пропустил полностью.

Александр Шлеменко Фото: Getty Images

Длительный простой познакомил с другим Шлеменко, экспертом во всех вопросах. Боец всегда выступал за здоровый образ жизни и категорически против алкоголя, но раньше слова Шторма воспринимались как жизненная позиция. В последние годы Александр больше напоминает человека с навязчивыми мыслями. Каждый, кто не выступает против употребления спиртного, становится врагом бойца. Хоккеист Илья Ковальчук заявил, что пиво помогает восстанавливаться, и получил от Шторма клеймо пропагандиста алкоголя. Олег Тактаров прорекламировал «Охоту» – сразу превратился в предателя родины. Шлеменко с огромным энтузиазмом раздает вербальных лещей всем, кого считает алкоголиками, от Конора до Емельяненко-младшего.

Журналисты любят Шлеменко – он почти никогда не отказывает в комментарии и легко генерирует кликабельные заголовки. Шторм высказывает мнение по любому поводу: Хабиб или Чимаев, Кадыров или Емельяненко и даже Трамп или Байден. Шлеменко надоел спорт – с большим азартом он поднимает цитируемость в интернете. Омский боец не постеснялся вызвать Олега Тактарова на дебаты в инстаграм-эфире, а негодования о влиянии Моргенштерна на молодое поколение показали не преданность Александра традиционным ценностям, а желание оставаться на слуху. То же касается сюрреалистичных разговоров о подписании в UFC.

«Моя цель – не попробовать силы, а взять пояс», «для первого боя выбрал бы Исраэля Адесанью», «вытяну UFC из болота» – все эти тезисы Шторм произносил без юмора и иронии. Однако когда вопрос о Шлеменко задали Дэйне Уайту, тот признался, что ничего не знает о русском бойце. Списать на неосведомленность босса не получится: он глубоко погружен в хантинг новичков и смотрит схватки самых локальных промоушнов. Получается, организация просто не заинтересована в таких как Шлеменко: возрастных и с претензией на жирнейшие гонорары.

Александр Шлеменко Фото: Getty Images

«Не так много времени осталось, узнает», – отреагировал тогда омич, а через два месяца подрался с Марсио Сантосом в AMC Fight Nights. Победа российского файтера единогласным решением – не менее спорная, чем поражение от Мусаси: бразилец здорово рубился и заслужил как минимум ничью.

Новый поединок – снова не в UFC. Шлеменко сразится с Артуром Гусейновым в промоушне Хабиба. Соперник – ярко выраженный нокаутер (18 побед из 27 – ТКО), но вряд ли у Шторма возникнут проблемы. Предыдущие два боя Гусейнов провел с тем же Марсио Сантосом и ни разу не победил. Первая схватка закончилась поражением удушающим, вторая – ничьей.

Шлеменко прекрасно знает, как оставаться востребованным – именно поэтому согласился подраться с Гусейновым. Артур – не подарок, но точно ниже уровнем. Шторму достаточно уверенно победить 17 октября, и можно готовиться к супербою Владимиром Минеевым или Магомедом Исмаиловым.

За такую схватку Шлеменко наверняка получит один из самых крупных гонораров в карьере, особенно если за организацию возьмутся сразу два промоушна, AMC Fight Nights и EFC. В поединке против Минеева Шторм точно не будет фаворитом, да и Исмаилов станет жестким соперником для Александра, несмотря на поражение. Поэтому боец из Омска наверняка выбьет максимально пухлый гонорар и забудет об амбициях избить Адесанью.

Болельщики узнают настоящего Шлеменко, только когда он завершит карьеру. У Александра четверто детей, а гонорары от поединков, какими бы гигантскими ни были, все равно закончатся. Спортивная школа и жиденький промоушн имени себя (да, Shlemenko FC) вряд ли принесут такой же комфортный доход. Тогда и выяснится, сохранит ли Александр верность ценностям. Не исключено, что боец пересмотрит взгляды – согласится прокомментировать выставочный бой Моргенштерна или выйти на голых кулаках против Тактарова.

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