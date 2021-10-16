Привет всем любителям реваншей и нокаутов! В сочинской Wow Arena на турнире AMC Fight Nights 105 состоится супербой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Бойцы дрались три года назад – тогда судьи зафиксировали ничью. Теперь спортсмены, чье противостояние переросло в личный конфликт побьются за пояс промоушна в среднем весе. Турнир начнется в 21:30, главный бой – не раньше 23:00 (мск).
Полный кард турнира:
Смешанные боевые искусства
Федор: «Я уже далеко не тот – проседаю, чувствуется возраст»
- Магомед Ахмедилов – Ахмед Ахмедов;
- Иса Исаев – Сослан Гаглоев;
- Руслан Сатиев – Давид Календжян;
- Анзор Чакаев – Вохидчон Суробов;
- Магомед Сулумов – Шамиль Мичилов;
- Шара Буллет – Михаил Аллахвердян;
- Алексей Махно – Виктор Азатян;
- Давид Бархударян – Артур Алибулатов;
- Мухаммад Эминов – Роман Силагадзе;
- Хасан Юсефи – Вагаб Вагабов;
- Владимир Минеев – Магомед Исмаилов.
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