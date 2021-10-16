Привет всем любителям реваншей и нокаутов! В сочинской Wow Arena на турнире AMC Fight Nights 105 состоится супербой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Бойцы дрались три года назад – тогда судьи зафиксировали ничью. Теперь спортсмены, чье противостояние переросло в личный конфликт побьются за пояс промоушна в среднем весе. Турнир начнется в 21:30, главный бой – не раньше 23:00 (мск).
Реванш Исмаилова и Минеева: кто красиво закончит 5-летнюю вражду
Полный кард турнира:
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  • Магомед Ахмедилов – Ахмед Ахмедов;
  • Иса Исаев – Сослан Гаглоев;
  • Руслан Сатиев – Давид Календжян;
  • Анзор Чакаев – Вохидчон Суробов;
  • Магомед Сулумов – Шамиль Мичилов;
  • Шара Буллет – Михаил Аллахвердян;
  • Алексей Махно – Виктор Азатян;
  • Давид Бархударян – Артур Алибулатов;
  • Мухаммад Эминов – Роман Силагадзе;
  • Хасан Юсефи – Вагаб Вагабов;
  • Владимир Минеев – Магомед Исмаилов.
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