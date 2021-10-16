Привет всем любителям реваншей и нокаутов! В сочинской Wow Arena на турнире AMC Fight Nights 105 состоится супербой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Бойцы дрались три года назад – тогда судьи зафиксировали ничью. Теперь спортсмены, чье противостояние переросло в личный конфликт побьются за пояс промоушна в среднем весе. Турнир начнется в 21:30, главный бой – не раньше 23:00 (мск).

Полный кард турнира:

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Магомед Ахмедилов – Ахмед Ахмедов;

Иса Исаев – Сослан Гаглоев;

Руслан Сатиев – Давид Календжян;

Анзор Чакаев – Вохидчон Суробов;

Магомед Сулумов – Шамиль Мичилов;

Шара Буллет – Михаил Аллахвердян;

Алексей Махно – Виктор Азатян;

Давид Бархударян – Артур Алибулатов;

Мухаммад Эминов – Роман Силагадзе;

Хасан Юсефи – Вагаб Вагабов;

Владимир Минеев – Магомед Исмаилов.

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