Девушка-боец UFC Лупита Годинес из Канады проведет поединок против Луаны Каролины в рамках ивента UFC Vegas 40.

Для Годинес это будет второй бой за последние 7 дней. Таки образом, она побьет рекорд Хамзата Чимаева по самому быстрому возвращению в октагон после прошлого поединка. Достижение шведского бойца UFC чеченского происхождения составляло 10 дней.

Хамзат Чимаев выйдет в клетку после 10-месячной паузы – 30 октября полусредневес подерется с Ли Цзянляном на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Шведский боец UFC чеченского происхождения не выходил в октагон с сентября 2020 года.

Смешанные боевые искусства 🔴 Дикий реванш Минеева и Исмаилова. Следи за боем года на Eurosport ЧАС НАЗАД

Смешанные боевые искусства Федор: «Я уже далеко не тот – проседаю, чувствуется возраст» 17 ЧАСОВ НАЗАД