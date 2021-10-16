Девушка-боец UFC Лупита Годинес из Канады проведет поединок против Луаны Каролины в рамках ивента UFC Vegas 40.
Для Годинес это будет второй бой за последние 7 дней. Таки образом, она побьет рекорд Хамзата Чимаева по самому быстрому возвращению в октагон после прошлого поединка. Достижение шведского бойца UFC чеченского происхождения составляло 10 дней.
- Хамзат Чимаев выйдет в клетку после 10-месячной паузы – 30 октября полусредневес подерется с Ли Цзянляном на турнире UFC 267 в Абу-Даби.
- Шведский боец UFC чеченского происхождения не выходил в октагон с сентября 2020 года.
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