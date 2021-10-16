17 октября в Сочи на WOW Arene состоится турнир Eagle EFC 42, в главном бою которого Александр Шлеменко подерется с Артуром Гусейновым.

Александр Шлеменко после успешной карьеры в Bellator – дважды выигрывал гран-при промоушна, владел и трижды защитил титул чемпиона в среднем весе – вернулся в Россию и сейчас выступает в качестве свободного агента. Один из последних поединков бойца состоялся полтора года назад против бывшего топа UFC Дэвида Бранча, которого он задушил в первом раунде. Позже Шлеменко единогласным решением судей победил бразильца Марсио Сантоса в рамках AMC 101. Всего за карьеру у Шлеменко 74 боя, из которых 60 он выиграл, 13 проиграл, а еще один поединок был признан несостоявшимся.

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Соперником Шлеменко стал Артур Гусейнов – ветеран ММА, бывший в начале нулевых опаснейшим нокаутером. Последние два поединка Гусейнов провел в лиге Хабиба EFC против Марсио Сантоса. В апреле 2021 года он уступил ему сабмишном во втором раунде, а в августе в реванше смог добиться ничьей. Всего на счету Артура 26 побед, 10 поражений и один поединок был признан несостоявшимся.

Угроза отмены

Несмотря на проведенную подготовку, бой оказался под угрозой отмены – Гусейнов провалил взвешивание, показав на весах 85,6 кг (весовая категория 84 кг). Организаторы сообщили, что бойцу грозят санкции в виде штрафа и желтой карточки. В ответ Артур пригрозил: если такие санкции будут к нему применены, он не будет драться.

«Я никакие санкции не жду – меня это не устраивает, если санкции в мою сторону будут. Если будет процент от гонорара или желтая карточка, я не буду драться. Ни в коем случае», – сказал Гусейнов.

«Пусть Хабиб с ним разговаривает. Пускай не дерется, я получаю свой гонорар и поехал домой. Что я еще могу сказать? Все профессионально. Я вес сделал, работу свою сделал. Я драться готов», – сообщил в ответ Шлеменко.

Где и когда смотреть

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Матч ТВ 17 октября в 19:30 по Москве.

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