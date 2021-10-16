В рамках турнира AMC Fight Nights 105 Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова и защитил пояс в среднем весе.

Поединок завершился в третьем раунде, когда Минеев прижал соперника к сетке и нанес ему много ударов подряд. Исмаилов был не в состоянии защищаться, и судья остановил поединок.

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Первый поединок состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.

В соглавном поединке Вагаб Вагабов нокаутировал Хасана Юсефи и завоевал пояс в полутяжелом весе.

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