В рамках турнира AMC Fight Nights 105 Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова и защитил пояс в среднем весе.
Поединок завершился в третьем раунде, когда Минеев прижал соперника к сетке и нанес ему много ударов подряд. Исмаилов был не в состоянии защищаться, и судья остановил поединок.
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- Первый поединок состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.
- В соглавном поединке Вагаб Вагабов нокаутировал Хасана Юсефи и завоевал пояс в полутяжелом весе.
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