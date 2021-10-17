В ночь с 16 на 17 октября в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Вегас 40.

Главным событием вечера стал бой в полулегком весе между Нормой Дюмонт из Бразилии и американкой Аспен Лэдд. Дюмонт победила занимающую 10-е место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий единогласным решением судей.

Встречу Нормы Дюмонт и Аспен Лэдд предварял бой белоруса Андрея Орловского и Карлоса Фелипе. Поединок с бразильским спортсменом стал для бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе 36-м в рамках промоушна. Орловский провел в октагоне все 3 раунда и победил единогласным решением судей.

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В предварительном карде россиянин Рамазан Эмеев уступил Дэнни Робертсу и прервал серию из двух побед подряд. Схватка продлилась все три раунда и закончилась раздельным решением судей в пользу британца. Для Эмеева поражение стало вторым в UFC.

Бонусы за лучшее выступление вечера получили Данаа Батгерел, Бруну Силва, Нэйт Ландвер и Джим Миллер. Последний наряду с Бруну Силвой записали на свой счет, пожалуй, самые яркие нокауты ивента.

Бразилец в третьем раунде нокаутировал Эндрю Санчеза. Победа для Бруну Силвы стала 21-й в UFC. До сих пор он не потерпел ни одного поражения.

Джим Миллер во втором раунде эффектно уложил Эрика Гонзалеза и одержал 33-ю победу в рамках промоушна.

Все результаты UFC Вегас 40

Предварительный кард:

Ариане Карнелосси – Истела Нунес, удушающий прием в третьем раунде (2:57);

Данаа Батгерел – Брэндон Дэвис, технический нокаут в первом раунде (2:01);

Луана Каролина – Лупита Годинез, единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28);

Дэнни Робертс – Рамазан Эмеев, раздельное решение судей (29-28, 28-29, 30-27);

Бруну Силва – Эндрю Санчез, нокаут в третьем раунде (2:35).

Главный кард:

Нэйт Ландвер – Людовит Клайн, удушающий прием в третьем раунде (2:22);

Манон Фирот – Майра Сильва, единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27);

Джим Миллер – Эрик Гонзалез, нокаут во втором раунде (0:14);

Андрей Орловский – Карлос Фелипе, единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28);

Норма Дюмонт – Аспен Лэдд, единогласное решение судей (49-46, 49-46, 48-47).

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