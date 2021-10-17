Боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал победный поединок против Магомеда Исмаилова в промоушне AMC Fight Night и намекнул, что соперник мог использовать запрещенные препараты.
«Для меня не было секретом, что он будет готов на все сто и что у него будет бешеная функционалка. Потому что у нас же нет допинг-контроля. Ну а печень… Она у всех одинаковая. Тем более, если он любитель захимичить, это его слабое место», – цитирует Минеева «Чемпионат».
  • Минеев нокаутировал Исмаилова в четвертом раунде.
  • Первый поединок состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.
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