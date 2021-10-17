В ночь с 16 на 17 октября в Финиксе (штат Аризона, США) состоялся турнир Bellator 268.
Главным событием вечера стал бой чемпиона промоушна в полутяжелом весе Вадима Немкова против литовца Джулиуса Энгликаса. Российский боец защитил титул, победив болевым приемом в четвертом раунде.
Поединок Немкова и Энгликаса состоялся в рамках полуфинала Гран-при полутяжеловесов Bellator. В финале россиянин встретится с американцем Кори Андерсоном, который нокаутировал Райана Бейдера в первом раунде.
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Все результаты Bellator 268:
Предварительный кард:
Карл Альбректссон – Довлетджан Ягшимурадов, единогласное решение судей;
Мухамед Берхамов – Джалил Уиллис, удушающий прием в первом раунде;
Ник Браун – Бобби Ли, болевой прием в первом раунде;
Хавьер Торрес – Грегори Миллиард, раздельное решение судей;
Сумико Инаба – Рэнди Филд, ручной треугольник во втором раунде;
Лэнс Гибсон-мл – Рэймонд Пина, технический нокаут во втором раунде;
Джайлон Бейтс – Рафаэль Монтини, армбар в первом раунде;
Салливан Коули – Деон Клэш, технический нокаут в первом раунде;
Мария Хендерсон – Коллетт Сантьяго, удушающий прием сзади в первом раунде.
Главный кард:
Кори Андерсон – Райан Бейдер, нокаут в первом раунде;
Брент Примус – Бенсон Хендерсон, единогласное решение судей;
Хенри Корралес – Владислав Парубченко, единогласное решение судей;
Вадим Немков – Джулиус Энгликас, болевой прием в четвертом раунде.
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