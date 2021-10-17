Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор, похоже, снова пустил кулаки за пределами октагона. На этот раз его жертвой стал не пенсионер из дублинского паба, а популярный итальянский диджей Франческо Факкинетти, известный как Dj Francesco, или Oz.

«В 2:30 ночи на меня напал мистер Макгрегор. Тот самый знаменитый Макгрегор ударил меня кулаком в лицо и разбил мне нос на глазах у десятка свидетелей, его друзей и телохранителей. Он сделал это без какой-либо мотивации. Мы разговаривали более двух часов, и нам было весело вместе. Я бы мог смолчать и никому ничего не говорить, но я здесь и должен объявить рассказать, что этот человек по-настоящему жесток и опасен. Я получил ни за что ни про что, а такой удар может достаться кому угодно: моим друзьям, жене, знакомым, поэтому я решил подать в суд на Макгрегора», – приводит слова Факкинетти MMA Mania

«Конор пробудет в Италии до 26 октября. Если вы увидите его, лучше держитесь подальше. Не подходите к нему и не просите автографов, потому что он неуравновешенный и опасный человек», – добавила жена Факкинетти Вильма.

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Сообщается, что скандал произошел через несколько часов после крещения сына Макгрегора в Ватикане.

Конор Макгрегор не будет драться в 2021 году, его отстранили по медицинским показаниям до 2022-го после перелома ноги в поединке с Дастином Порье.

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