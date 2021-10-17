Российский боец Александр Шлеменко дебютировал в промоушне Хабиба Нурмагомедова с победы. На турнире EFC 42 37-летний Александр взял верх над соотечественником-одногодкой Артуром Гусейновым.

Главный поединок ивента, прошедшего в Сочи, продолжался все три раунда и завершился победой Шторма единогласным решением судей.

Это 61-я победа Шлеменко в ММА при 13 поражениях и 1 признанном несостоявшимся бое.

У Артура Гусейнова теперь 11 поражений при 25 победах и 1 ничьей.

Смешанные боевые искусства Конор разбил нос итальянскому диджею, тот собрался в суд 2 ЧАСА НАЗАД

Смешанные боевые искусства Немков защитил титул Bellator и вышел в финал Гран-при полутяжей 9 ЧАСОВ НАЗАД