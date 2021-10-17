Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова и впервые защитил пояс AMC Fight Nights. Ульяновский боец забрал у Маги статус главной звезды российских ММА – перед ним открывается масса возможностей. Владимиру предстоит длительное восстановление после двух жестких раундов от Магомеда, но уже сейчас можно прикинуть, с кем, где и когда Минеев подерется в следующий раз.

UFC или другие зарубежные промоушны. Вероятность – 5%

Владимир Минеев провел всю карьеру в одной организации. Волжанин начал в Fight Nights в 2012 году, три раза подрался по правилам кикбоксинга, а затем перешел в ММА. Камил Гаджиев сделал из Минеева звезду, которая зарабатывает по 10 млн рублей за поединок – около 140 тысяч долларов. Такие деньги Владимиру на старте не заплатит ни один иностранный промоушн, именно поэтому боец до сих пор в Fight Nights.

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Starter pack дебютанта UFC – 10 тысяч евро за бой плюс столько же за победу. В Bellator ситуация совсем плачевная: одна или две тысячи баксов за поединок – столько Владимир наверняка может оставить в ресторане. Минееву не нужен статус бойца UFC и возможность выходить в октагон в экипировке от Venum – куда круче зарабатывать на уровне американских топов и бить Магу Исмаилова.

Владимир Минеев Фото: Getty Images

Кто-то из ростера AMC Fight Nights. Вероятность – 15%

Помимо боя Минеева и Маги, в карде турнира AMC Fight Nights 105 состоялось несколько классных боев в той же весовой категории. Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет жестко вырубил Михаила Аллахвердяна и заявил, что хочет пояс – неважно, кто победит в главном поединке. В тот же вечер Артур Алибулатов устроил апсет в схватке с Давидом Бархударяном. Шара и особенно Артур – серьезные претенденты, тем более Минеев заявил о готовности биться именно с ребятами из ростера. Но такие поединки не принесут денег: все бойцы хорошо друг с другом знакомы. Они просто подготовятся, выйдут в клетку и определят победителя. Подобный матчмейкинг пойдет только в убыток промоушну.

Александр Шлеменко. Вероятность – 30%

Шторм провел стилистически ужасный бой с Артуром Гусейновым. Два опасных и резких ударника 15 минут жались друг к другу у сетки. Шлеменко искал возможности выйти на удушающий, Гусейнов ждал, когда все закончится. Тактика омича ясна: не хочется проиграть нокаутом малоизвестному широкой аудитории ветерану, когда в случае победы есть шанс на организацию топового боя.

После поединка догадка подтвердилась. Хабиб рассказал, что контракт Шлеменко рассчитан на два боя. Следующий планируется в марте следующего года. Александр подерется за пояс EFC, а соперником станет 27-летний таджикистанец Фаридун Одилов, чемпион организации в среднем весе. Похоже, Хабиб придумал хороший способ поднять известность бойцам EFC – надо просто дать в соперники Шлеменко. Но все еще может поменяться. Например, две лиги, EFC и AMC Fight Nights, проведут плодотворные переговоры и придут к выводу, что бой Шлеменко с Одиловым – не так круто, как схватка Шторма с Минеевым на ежегодном турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

Александр Шлеменко Фото: Getty Images

Магомед Исмаилов. Вероятность – 50%

Трилогия с Магой реальнее, чем кажется. Сразу после боя Минеев заявил, что готов на третий поединок, но уже без скандалов и потасовок. Однако на пресс-конференции брат Лысого Хищника Рамазан Исмаилов поторопился и сообщил, что боец может закончить. Фанаты напрасно запереживали – уже на следующий день Рамазан говорил полностью противоположное: «35 лет – это пик. Для пары боев хватит. Мы решили провести с Владимиром Минеевым последний поединок. Людям это интересно, даже сам глава казино заинтересовался. Камил Гаджиев понимает опасность третьего боя для Минеева, потому что, если мы в функциональном плане сделаем работу над ошибками, Магомед сможет пять раундов работать».

Непонятно, почему команда Хищника не сделала выводы после первого боя – за три года Мага не сильно прокачал дыхалку. Рамазан Исмаилов добавил, что хотел бы провести бой в Дагестане уже в марте 2022-го. Интересно, сочинское казино переедет ради такого события? В любом случае трилогия становится все реальнее. В ней заинтересованы оба бойца, а деньги наверняка найдутся. Но все еще непонятно, действительно ли этот бой заинтересует фанатов так же, как второй.

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