Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дал пояснения по своему посту в инстаграме о Коноре Макгрегоре и избиении Романа Ковалева в метро.

«Это был больше подкол. Ни один здравомыслящий человек не может поддержать этот поступок (избиение)», – приводит слова Хабиба «Спорт-Экспресс»

Хабиб спроецировал на бывшего соперника тот факт, что глава СКР Александр Бастрыкин наградил медалью мужчину, избитого дагестанцами в московском метро. «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» – подписал фото Макрегора Нурмагомедов в сторис.

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Это аллюзия на ситуацию, случившуюся 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, где Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде, после чего выпрыгнул из октагона и набросился на секунданта ирландца Диллона Дэниса. Троюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов кинулся на помощь, но получил удар от Макгрегора. Тогда Конора атаковали друзья Хабиба Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев.

Хабиб завершил карьеру с 29 победами в 29 боях в ММА.

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