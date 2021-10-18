Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объяснил шутку в адрес Конора Макгрегора и выразил негодование подачей информации со стороны медиа.

«Какой-то персонаж кидает таксиста – везде пишут «дагестанец». Кто-то кого-то бьет – везде пишут «дагестанцы». У нас же тоже есть чувства – у этих дагестанцев, нас же 3,5 миллиона, если не 4. Думаю, неправильно, когда один человек творит неправильное действие, писать во всех медиа «дагестанцы, дагестанцы». Вот эти люди, которые плохо поступают, их человек 15-20, ну 30, ну округлим до 100. Но дагестанцев минимум 3,5 миллиона. Есть интеллигенция, есть ученые, спортсмены, врачи. Есть люди, которые очень достойно представляют не только Дагестан, а всю Россию. Но как только один какой-то больной человек плохой поступок совершает, все медиа, в том числе вы, закидывают, что дагестанец поступил так и так.

Например, как наградили… Как его зовут? Ковалев же его зовут? Да, Роман Ковалев. Во всех медиа писали, что избитого тремя дагестанцами человека наградили. Зачем? Ни один человек даже не знает имена и фамилии этих троих больных людей. Почему все пишут дагестанец? Я тоже дагестанец. Я с этим не согласен. Зачем во множественном числе писать?

Смешанные боевые искусства Хабиб – о шутке про избиение в метро: «Это был больше подкол» 10 ЧАСОВ НАЗАД

90 процентов медиа так пишет. Когда ты вообще видел в последние 10 лет хотя бы одну хорошую, позитивную новость про Дагестан? Ну, уберем, что Хабиб выиграл. Из больших медиа кто-нибудь что-нибудь писал? А где-то, например, в Перми или Казани человек выходит и расстреливает целую школу – никто ничего не пишет», – приводит слова Хабиба «Спорт-Экспресс»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву, которого три уроженца Дагестана избили в московском метро. Бастрыкин отметил, что мужчина проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку.

Хабиб на фоне этой новости высмеял в инстаграме Конора, напомнив инцидент после турнира UFC 229. Формулировка шутки вызвала недопонимание в России.

Смешанные боевые искусства «Каждый понимает по-своему». Махачев – о шутке Хабиба 14/10/2021 В 13:34