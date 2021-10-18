Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с турнира EFC 42. На снимке боец дает интервью представителям медиа у пресс-волла.
«Вчера журналисты нападали толпой», – написал Хабиб и сопроводил сообщение веселыми скобками. После турнира Хабиба спросили о шутке в сториз о Коноре и избитом в метро мужчине. Боец объяснил, в чем был посыл и рассказал, почему ему не нравится слово «дагестанцы» в заголовках.
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- Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву, которого три уроженца Дагестана избили в московском метро. Бастрыкин отметил, что мужчина проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку.
- Хабиб на фоне этой новости высмеял в инстаграме Конора, напомнив инцидент после турнира UFC 229. Формулировка шутки вызвала недопонимание в России.
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