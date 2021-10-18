Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил президенту Союза ММА России Радмиру Габдуллину, который выступил с критикой так называемых фрик-боев.

В интервью РБК Габдуллин заявил, что поединки, проходящие в рамках поп-ММА, не развивают, а позорят этот вид спорта. Также он призвал обратить внимание на фрик-бои прокуратуру и ФАС. Но один из участников таких поединков, Виталий Милонов, не согласен с Габдуллиным.

«Он, что, обижен? Видимо, он, когда родился, то вышел в октагон и сразу всем зубы выбил. Наверное, еще в детском саду стал чемпионом по ММА! Он такой крутой, как масон! Я его мнения не спрашиваю, мне плевать на его мнение. Я в первый раз в жизни вышел. Нормальные люди мне сказали, чтобы я продолжал заниматься, и куча людей предложили мне наставничество.

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Не понимаю просто, все остальные должны телевизор смотреть и чипсы жрать? Наоборот! Он должен популяризировать! Никто не выходит сразу, как Брюс Ли, руками и ногами в капусту кроет. Мне стыдно за него! Он лишает людей, как я, делать шаг в сторону спорта. Просто ради здоровья! Он все это ради пиара делает, чтобы напомнить о себе», – сказал Милонов «СЭ»

Поединок Милонова и Джигурды прошел по правилам бокса, но в перчатках для ММА.

Депутат Госдумы проиграл после многократных ударов руками по корпусу.

После поединка с актером Милонов вызвал на бой рэпера Моргенштерна.

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