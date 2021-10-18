Следующим соперником российского бойца Владимира Минеева может стать Александр Шлеменко. Об этом сообщил тренер Минеева Расул Магомедалиев.
«Мне третий бой против Исмаилова не интересен. Мне интересен один бой – против Александра Шлеменко. Дальше хотелось бы, чтобы Владимир подрался в Bellator или UFC», – сказал Магомедалиев ТАСС.
  • Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова и впервые защитил пояс AMC Fight Nights в среднем весе.
  • Александр Шлеменко дебютировал в промоушне Хабиба Нурмагомедова и одержал победу над Артуром Гусейновым на турнире EFC 42.
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