Боец Bellator в тяжелом весе Федор Емельяненко предложил запретить фрик-бои.
– Сейчас многие организации проводят так называемые фрик-бои. Я читал некоторые комментарии, в которых отмечалось, что, мол, Федор тоже проводил фрик-бои – с тем же здоровым корейцем или с Зулузиньо. Что думаете об этом?
– Я бился в тяжелой весовой категории, свыше 93 кг, дальше ограничений не было. Здесь неправильно сравнивать, против меня выходили профессионалы. Сейчас делают шоу, привлекают внимание не два профессионала, а непонятно кто. Здесь необходимо наводить порядок.
Смешанные боевые искусства
Тренер Минеева: «Исмаилов не интересен, нужен Шлеменко»
– Законодательно?
– Да. Федерации должны включаться, запрещать такие бои. Через прокуратуру это должно работать, на законодательном уровне этот вопрос нужно решить.
– То есть, если это ММА, то Союз ММА России должен как-то реагировать?
– Совершенно верно. Когда я возглавлял Союз, мы включались и общались с руководством разных лиг, просили, требовали, чтобы не ставили бойцов даже разного уровня. Мы получали согласие, такого, как сейчас, не было. Это форменное безобразие, – приводит слова Емельяненко ТАСС.
- 23 октября Емельяненко проведет бой против Тимоти Джонсона на Bellator 269.
- Последний Император провел 45 поединков, из которых победил в 39 и проиграл в шести. Еще один бой Федора признали несостоявшимся.
Смешанные боевые искусства
«Все теперь должны чипсы жрать?» Милонов – о критике фрик-боев
Смешанные боевые искусства
«Журналисты нападали толпой». Хабиб снова шутит