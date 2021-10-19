Боец Bellator в тяжелом весе Федор Емельяненко предложил запретить фрик-бои.

– Сейчас многие организации проводят так называемые фрик-бои. Я читал некоторые комментарии, в которых отмечалось, что, мол, Федор тоже проводил фрик-бои – с тем же здоровым корейцем или с Зулузиньо. Что думаете об этом?

– Я бился в тяжелой весовой категории, свыше 93 кг, дальше ограничений не было. Здесь неправильно сравнивать, против меня выходили профессионалы. Сейчас делают шоу, привлекают внимание не два профессионала, а непонятно кто. Здесь необходимо наводить порядок.

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– Законодательно?

– Да. Федерации должны включаться, запрещать такие бои. Через прокуратуру это должно работать, на законодательном уровне этот вопрос нужно решить.

– То есть, если это ММА, то Союз ММА России должен как-то реагировать?

– Совершенно верно. Когда я возглавлял Союз, мы включались и общались с руководством разных лиг, просили, требовали, чтобы не ставили бойцов даже разного уровня. Мы получали согласие, такого, как сейчас, не было. Это форменное безобразие, – приводит слова Емельяненко ТАСС

23 октября Емельяненко проведет бой против Тимоти Джонсона на Bellator 269.

Последний Император провел 45 поединков, из которых победил в 39 и проиграл в шести. Еще один бой Федора признали несостоявшимся.

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