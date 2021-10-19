Артист Никита Джигурда в интервью Eurosport признался, что считает бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко близким по духу.

«Саша Емельяненко, как многие бойцы и сильные люди, очень наивные. И он в этой наивности очень мне близок, потому что я в юности до определенного времени был очень наивным идеалистом. И, конечно, это травма для него, что он с Федором [не общается], и что Федор не принимает его. Я его понимаю. Он как брат по духу. Мне Саша Емельяненко по духу ближе, чем Федор», – рассказал Джигурда.

Ранее промоушн «Наше дело» организовал бой между Джигурдой и депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Джигурда победил Милонова, забив того у сетки.

Александр Емельяненко 18 сентября победил Артема Тарасова по правилам бокса единогласным решением судей.

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