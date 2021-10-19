Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, выразил мнение об ирландском бойце Коноре Макгрегоре.

«Нравится ли Конор именно как спортсмен? Да, он достиг всего в UFC – был чемпионом в двух весовых категориях. Это я уважаю. Но как человека его уважать невозможно», – сказал Чимаев в интервью на канале ZubaTV в YouTube

Сейчас Макгрегор восстанавливается после открытого перелома ноги, который он получил в июле во время боя с бывшим временным чемпионом лиги в легком весе Дастином Порье. Схватка закончилась еще в первом раунде.

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Макгрегор не проведет боев в 2021 году.

По информации издания Daily Star, состояние Конора 252 млн долларов.

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