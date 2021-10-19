Блогер Артем Тарасов ответил бойцу Bellator Федору Емельяненко, который раскритиковал фрик-бои.

Последний Император признался , что не в восторге от поединков среди непрофессионалов по правилам ММА. По мнению Емельяненко, фрик-бои нужно запрещать.

«Ох уж эти нынешние чиновники! Им лишь бы только что-то сболтнуть, но по факту ничего хорошего не сделать для спорта. Чем плохи фрик-бои? Чем был плох тот же бой Виталия Милонова против Никиты Джигурды?

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Люди подрались на потеху публике, а для себя они вышли как мужики, у них были эмоции. Народ получил эстетическое удовольствие. Но люди, для которых, как во времена СССР, все нельзя, на этом зациклены. И Федор Емельяненко – тоже. Почему нельзя? Ой, это якобы разлагает общество. Как бой депутата Милонова может разлагать общество?

Если вспоминать бои Федора Емельяненко, их тоже можно назвать фриковыми – например, когда он, метр восемьдесят с кепкой, дрался с корейцем ростом два с половиной метра. В принципе, бои организации Pride FC были самыми жесткими и максимально направленными на фриковость. И Федор Емельяненко был одним из основоположников этого движения. И сегодня, когда он говорит, что надо эти бои запретить, что он понимает под фрик-боями? Выходят два парня, более-менее подготовленные – подрались по правилам, по регламенту. Что в этом плохого?

Что, мы будем инвалидам запрещать по улицам передвигаться? Мол, я здоровый человек, мне неприятно на них смотреть. Это же просто ущемляет чужие интересы. Вот я боец-инвалид, у меня чего-то нет. Или я Абдурозик, небольшого возраста – ну хочется мне в этом поучаствовать! Почему мне должны это запрещать? Я целыми днями готовлюсь в залах, тренируюсь. И тут какой-то Федор Емельяненко – хороший боец, да. Но он не был в моей шкуре. Знаете, есть хороший пример: пока у нас дети не рождаются, мы не понимаем своих родителей. Здесь то же самое: пока он не поживет жизнью маленького человека, то не поймет, насколько фрик-бои могут быть для такого человека смыслом жизни», – сказал Тарасов Газете.ru

Последний бой Тарасова прошел с братом Федора – Александром. Блогер проиграл Емельяненко-младшему единогласным решением судей.

За поединок Тарасов получит 5 миллионов рублей (57 тысяч евро), Емельяненко – 10 миллионов (115 тысяч евро).

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