Боец ММА армянин Армен Петросян победил болгарина Калояна Колева в поединке на Претендентской серии под эгидой президента UFC Дэйны Уайта.

Петросян разобрался с соперником в первом раунде, отправив его в эффектный нокаут. После удара ногой по корпусу Колев оказался в сидячем положении.

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После поединка пресс-служба UFC сообщила, что Петросяну предложен контракт.

Петросян выступает на профессиональном уровне с 2018 года, известен по участию в турнирах Fight Nights Global.

Он является бывшим чемпионом AMC Fight Nights Global (AMC FNG) в полутяжелом весе.

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