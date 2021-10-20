Артист Никита Джигурда после победы над Виталием Милоновым в интервью Eurosport рассказал о своих дальнейших планах в единоборствах.
«После Джигана будет Коля Валуев. Сейчас стебают, кто отстоит честь Виталика Милонова? И претенденты там: Карелин Саша, Валуев и так далее. «Вот на Джигурду и Колю Валуева хорошо бы было посмотреть». Я говорю, когда я разделаюсь с Отариком (это понятно), с Джиганом. Вот, Коля, давай, занимайся вообще. Но опять-таки я не понтуюсь», – заявил Джигурда.
- Полностью интервью Никиты Джигурды смотрите на ютьюб-канале «Eurosport Интервью».
- Боксер Николай Валуев завершил спортивную карьеру в 2010 году, с 2011-го является депутатом Госдумы.
Смешанные боевые искусства
Армянский боец получил контракт с UFC после смачного нокаута коленом
Смешанные боевые искусства
Тарасов: «Бои Федора тоже можно назвать фриковыми»
Смешанные боевые искусства
«Как человека Конора нельзя уважать». Чимаев разнес Макгрегора