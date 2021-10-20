Артист Никита Джигурда после победы над Виталием Милоновым в интервью Eurosport рассказал о своих дальнейших планах в единоборствах.

«После Джигана будет Коля Валуев. Сейчас стебают, кто отстоит честь Виталика Милонова? И претенденты там: Карелин Саша, Валуев и так далее. «Вот на Джигурду и Колю Валуева хорошо бы было посмотреть». Я говорю, когда я разделаюсь с Отариком (это понятно), с Джиганом. Вот, Коля, давай, занимайся вообще. Но опять-таки я не понтуюсь», – заявил Джигурда.

Полностью интервью Никиты Джигурды смотрите на ютьюб-канале «Eurosport Интервью».

Боксер Николай Валуев завершил спортивную карьеру в 2010 году, с 2011-го является депутатом Госдумы.

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