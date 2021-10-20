Артист Никита Джигурда после победы над Виталием Милоновым в интервью Eurosport порассуждал об отказе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в сборную.
«Считаю, что Дзюба зря отказался от последнего вызова. На мой взгляд, прогнули молодого нового тренера. Тоже классного суперигрока. То, что я читал, какие-то недопонимания, а когда они проиграли, я сам говорил: «Елки-палки. Опять из-за того, что Артем дзюбил, почему не приглашают в сборную?» Он своим внешним видом харизматичный, машина, бежит. А что вы поставили этих ребят? Атлеты должны быть», – сказал Джигурда.
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- Артем Дзюба отказался от вызова на октябрьские матчи в составе сборной России, сославшись на неоптимальное состояние.
- Сборная в двух играх одолела Словению (1:0) и Словакию (2:1).
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