Опубликовано 20/10/2021 в 16:20 GMT

Американский боец Bellator в тяжелом весе Тимоти Джонсон не верит, что сможет победить Федора Емельяненко решением судей. Джонсон планирует досрочно закончить поединок.

«Моя команда часто шутит, что, если я не одержу победу сабмишном или нокаутом, я, скорее всего, не выиграю вовсе. В России я вряд ли выиграю решением судей. Для меня это два зайца одним выстрелом. Единственной страной, которую я хотел посетить, будучи ребенком, была Россия. И теперь мне платят за то, чтобы я отправился в Россию сражаться», – приводит слова Джонсона BJ Penn

23 октября Емельяненко проведет бой против Тимоти Джонсона на Bellator 269.

Последний Император провел 45 поединков, из которых победил в 39 и проиграл в шести. Еще один бой Федора признали несостоявшимся. Джонсон победил в 15 боях и проиграл в семи.

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