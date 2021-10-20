Российский боец Bellator в тяжелом весе Федор Емельяненко не исключил, что поединок против Тимоти Джонсона станет для него последним в карьере.

– Мощный нокаут среди ваших фанатов на родине – после этого вы скажете «с меня довольно»?

– Да, возможно, сейчас посмотрим. По самочувствию, по состоянию, с семьей поговорим.

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– То есть не исключаете, что бой в Москве станет последним?

– Может быть. Вы будете со мной разговаривать, если я закончу карьеру? – сказал Федор в разговоре с Ариэлем Хельвани на шоу MMA Hour.

23 октября Емельяненко проведет бой против Тимоти Джонсона на Bellator 269.

Последний Император провел 45 поединков, из которых победил в 39 и проиграл в шести. Еще один бой Федора признали несостоявшимся.

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