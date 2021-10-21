Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал, что подтолкнуло его к решению отказаться от боя с Петром Яном на UFC 267 в Абу-Даби 30 октября.

«Тренер Рэй Лонго заметил как-то, что давно не видел меня улыбающимся. А я ответил, что мне не с чего веселиться, потому что Мераб Двалишвили надрал мне зад. Я знаю, что Мераб хороший боец, мы с ним всегда устраиваем сражения, но они никогда не были такими односторонними. Рэй сказал: «Ты же в курсе, что Мераб на пике». Я знаю, но никогда прежде он не избивал меня настолько односторонне. Понятно, что здесь было что-то не так. И мы решили не выходить на бой против Яна», – пояснил Стерлинг на ютьюб-канале The Schmo

30 октября на UFC 267 Петр Ян подерется с Кори Сэндхагеном.

7 марта Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в результате дисквалификации, утратив титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде он нанес сопернику удар коленом в голову, что является запрещенным приемом.

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